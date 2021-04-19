Український клуб відмовився брати участь в Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Клуб української Другої ліги Карпати запевнив фанатів, що не збирається брати участь у Суперлізі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Офіційно. Глибоко переконані, що новостворена Суперліга - це афера, а не схема. Тому приймати в ній участь категорично відмовляємося", - йдеться в заяві львів'ян.
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Раніше 12 клубів-грандів європейського футболу офіційно оголосили про створення нової Європейської Суперліги (ESL), в якій братимуть участь 20 команд.