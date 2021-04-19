Леоненко: Пенальті дурний, але справедливий

Від матчу 22-го туру УПЛ Шахтар - Динамо (0:1) колишній нападник Динамо і збірної України Віктор Леоненко очікував більшого.

Про це заявив сам експерт.

"Взагалі, від лідерів все чекають більшого, тому я хотів побачити якість. Ми побачили якість: Кривцов вдарив один раз і найдурніший пенальті. От і все. Це мене не порадувало, я очікував більшого. Якщо ти лідер, ти повинен показувати і гру, і клас. Я не отримав жодного задоволення. А там більше писали, ніж футболісти зробили на полі. Сам пенальті дурний, але справедливий", - зазначив Леоненко.