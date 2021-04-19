Порту відмовився від участі у Суперлізі

Порту відмовився брати участь в Європейській Суперлізі.

Про це заявив президент клубу Жорже Пінту да Кошта.

"Були неформальні контакти з представниками деяких клубів, але ми не приділяли цьому особливої ​​уваги. По-перше, Євросоюз не допускає закритих ліг на кшталт НБА.

Оскільки Португальська футбольна федерація виступає проти цього, ми як частина УЄФА не можемо брати участь ні в чому, що суперечить принципам і правилам Європейського Союзу та УЄФА.

Якщо цю ідею продовжать просувати, в чому у мене є сумніви, УЄФА не зупиниться, і у них напевно будуть аргументи.

Офіційні турніри проводяться під егідою УЄФА. Нас не хвилює, буде чи не буде щось там ще. Ми беремо участь у Лізі чемпіонів і, сподіваюся, ще багато років будемо там грати", - зазначив Кошта.