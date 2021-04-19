Порту відмовився від участі у Суперлізі

Джерело - ФК Порту.
Порту відмовився брати участь в Європейській Суперлізі.
Про це заявив президент клубу Жорже Пінту да Кошта.
"Були неформальні контакти з представниками деяких клубів, але ми не приділяли цьому особливої уваги. По-перше, Євросоюз не допускає закритих ліг на кшталт НБА.
Оскільки Португальська футбольна федерація виступає проти цього, ми як частина УЄФА не можемо брати участь ні в чому, що суперечить принципам і правилам Європейського Союзу та УЄФА.
Якщо цю ідею продовжать просувати, в чому у мене є сумніви, УЄФА не зупиниться, і у них напевно будуть аргументи.
Офіційні турніри проводяться під егідою УЄФА. Нас не хвилює, буде чи не буде щось там ще. Ми беремо участь у Лізі чемпіонів і, сподіваюся, ще багато років будемо там грати", - зазначив Кошта.
Нагадаємо, що вранці 19 квітня 12 ТОП-клубів Європи офіційно оголосили про створення Суперліги.
Раніше була інформація, що Порту може бути в числі засновників Суперліги, але вона не підтвердилася.
Також від участі в Європейській Суперлізі відмовилися три німецькі клуби - Баварія, Боруссія Д і РБ Лейпциг.