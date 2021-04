УЄФА схвалив реформу Ліги чемпіонів, оновлений турнір стартує в 2024 році.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У турнірі гратимуть 36 команд замість 32, які виступають зараз.

Елітним клубам, які не пройдуть відбір до Ліги чемпіонів, будуть представлені нові місця.

Новий формат передбачає одну лігу замість поділу на групи.

8 найкращих команд будуть виходити в плей-оф. Решта будуть проходити відбір через новий раунд плей-оф.

Всім клубам гарантовано по 10 матчів в оновленій Лізі чемпіонів і збільшення доходів.

