 Гент з Яремчуком та Безусом знищив Зюльте-Варегем | Футбол | Champion.com.ua
Редкач програв Прогрейсу технічним нокаутом
Сьогодні 07:25 1964
Колос та Дніпро-1 розписали мирову в 22 турі УПЛ
Сьогодні 21:25 149
Маріуполь та Олімпік не виявили сильнішого в 22 турі УПЛ
Сьогодні 18:51 254
Ферстапенн виграв Гран-Прі Емілії-Романьї
Сьогодні 18:13 285
Інгулець зіграв внічию з Рухом у 22 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 1595
Матвієнко може перейти у Тоттенгем
Сьогодні 13:26 872
Ваншельбойм виграв турнір ITF у Казахстані
Сьогодні 12:25 928
Суркіс відреагував на перемогу над Шахтарем
Сьогодні 12:14 2184
Каштру: Відставка? Я готовий до всього
Сьогодні 10:44 1142
Прогрейс - Редкач: Відео спірного нокауту
Сьогодні 08:32 2992
Блоги
Відео дня. Потужна гармата Маліновського, що подарувала перемогу Аталанті над Ювентусом
Відео дня. Потужна гармата Маліновського, що подарувала перемогу Аталанті над Ювентусом Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:05 2747
Сина Лукашенка вилучили з хокейного матчу за хамську поведінку
Сина Лукашенка вилучили з хокейного матчу за хамську поведінку Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:55 1345
Український супертяж нокаутував суперника на 1-й хвилині і завоював свій перший чемпіонський титул
Український супертяж нокаутував суперника на 1-й хвилині і завоював свій перший чемпіонський титул Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:27 894
У Динамо пояснили, чому Шахтар поступився в класничному
У Динамо пояснили, чому Шахтар поступився в класничному Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:31 768 5
Форвард Голден Стейт отримав струс мозку рятуючи м'яч від ауту
Форвард Голден Стейт отримав струс мозку рятуючи м'яч від ауту Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:53 250
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19 Андрій Твердохліб
16.04.2021 20:04 988
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм Віктор Слюсаренко
16.04.2021 17:39 1144
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця Андрій Твердохліб
16.04.2021 09:43 1270
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ Андрій Твердохліб
16.04.2021 09:30 10564 1
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу Valeriy Ruchka
15.04.2021 22:52 1038
Прямі трансляції
Навколо спорту

Гент з Яремчуком та Безусом знищив Зюльте-Варегем, Брюгге з Соболем переміг Мускрон

Сьогодні 20:59 219 0
Андерлехт з Михайліченком переграв Сент-Трюйден
Гент з Яремчуком та Безусом знищив Зюльте-Варегем, Брюгге з Соболем переміг Мускрон
#Гент, #Яремчук, #Безус, #Брюгге, #Соболь, #Кортрейк, #Макаренко, #Швед, #Мехелен, #Андерлехт, #Михайліченко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 квітня, відбулися матчі 34 туру бельгійської Ліги Жюпіле.

Брюгге разом з Едуардом Соболем переміг Мускрон.

Гент у складі з Романом Безусом та Романом Яремчуком розгромив Зюльте-Варегем.

Кортрейк Євгена Макаренка поступився Мехелену Мар'яна Шведа.

А також Андерлехт з Богданом Михайліченком здобув перемогу над Сент-Трюйденом.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жюпіле
34 тур, 18 квітня

Брюгге - Мускрон 4:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Арбауї, 1:1 - 55 де Кетеларе, 2:1 - 64 Ванакен, 2:2 - 72 Сільвестре, 3:2 - 85 Ланг, 4:2 - 89 Дост

Сент-Трюйден - Андерлехт 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 80 Версарен

Кортрейк - Мехелен 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 10 Селеманіє, 1:1 - 28 Мрабті, 1:2 - 35 Сторм, 1:3 - 46 Сторм, 1:4 - 82 Шуфс

Зюльте-Варегем - Гент 2:7 (0:3)

Голи: 0:1 - 14 Кастро-Монтес, 0:2 - 29 Яремчук, 0:3 - 40 Кастро-Монтес, 0:4 - 48 Нгадайо, 0:5 - 63 Оджиджа-Офо(П), 0:6 - 75 Де Брюн, 1:6 - 80 Брюно, 1:7 - 84 Яремчук, 2:7 - 86 Плеттекс

Коментарі ()