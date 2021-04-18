Андерлехт з Михайліченком переграв Сент-Трюйден

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 квітня, відбулися матчі 34 туру бельгійської Ліги Жюпіле.

Брюгге разом з Едуардом Соболем переміг Мускрон.

Гент у складі з Романом Безусом та Романом Яремчуком розгромив Зюльте-Варегем.

Кортрейк Євгена Макаренка поступився Мехелену Мар'яна Шведа.

А також Андерлехт з Богданом Михайліченком здобув перемогу над Сент-Трюйденом.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жюпіле

34 тур, 18 квітня

Брюгге - Мускрон 4:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Арбауї, 1:1 - 55 де Кетеларе, 2:1 - 64 Ванакен, 2:2 - 72 Сільвестре, 3:2 - 85 Ланг, 4:2 - 89 Дост

Сент-Трюйден - Андерлехт 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 80 Версарен

Кортрейк - Мехелен 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 10 Селеманіє, 1:1 - 28 Мрабті, 1:2 - 35 Сторм, 1:3 - 46 Сторм, 1:4 - 82 Шуфс

Зюльте-Варегем - Гент 2:7 (0:3)

Голи: 0:1 - 14 Кастро-Монтес, 0:2 - 29 Яремчук, 0:3 - 40 Кастро-Монтес, 0:4 - 48 Нгадайо, 0:5 - 63 Оджиджа-Офо(П), 0:6 - 75 Де Брюн, 1:6 - 80 Брюно, 1:7 - 84 Яремчук, 2:7 - 86 Плеттекс