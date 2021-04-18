Гол Маліновського приніс Аталанті перемогу над Ювентусом у 31 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 квітня, відбулися матчі 31 туру італійської Серії А.
Аталанта здобула мінімальну перемогу над Ювентусом завдяки голу Руслана Маліновського.
Чемпіонат Італії - Серія А
31 тур, 18 квітня
Аталанта - Ювентус 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 87 Маліновський
Болонья - Спеція 4:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 12 Орсоліні, 2:0 - 18 Барроу, 2:1 - 34 Ісмайлі, 3:1 - 54 Сванберг, 4:1 - 60 Сванберг
Лаціо - Беневенто 5:3 (3:1)
Голи: 1:0 - 10 автогол Депаолі, 2:0 - 20 Іммобіле, 3:0 - 36 Корреа, 3:1 - 45 Сау, 4:1 - 48 автогол Монтіпо, 4:2 - 63 Віола, 4:3 - 85 Глік, 5:3 - 90+6 Іммобіле
Раніше Мілан переміг Дженоа.