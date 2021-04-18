Гол Маліновського приніс Аталанті перемогу над Ювентусом у 31 турі Серії А

 Гол Маліновського приніс Аталанті перемогу над Ювентусом | Футбол | Champion.com.ua
Редкач програв Прогрейсу технічним нокаутом
Сьогодні 07:25 1817
Маріуполь та Олімпік не виявили сильнішого в 22 турі УПЛ
Сьогодні 18:51 140
Ферстапенн виграв Гран-Прі Емілії-Романьї
Сьогодні 18:13 152
Інгулець зіграв внічию з Рухом у 22 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 1514
Матвієнко може перейти у Тоттенгем
Сьогодні 13:26 736
Ваншельбойм виграв турнір ITF у Казахстані
Сьогодні 12:25 864
Суркіс відреагував на перемогу над Шахтарем
Сьогодні 12:14 1823
Каштру: Відставка? Я готовий до всього
Сьогодні 10:44 1006
Прогрейс - Редкач: Відео спірного нокауту
Сьогодні 08:32 2848
Колос прийме Дніпро-1, Інгулець зіграє з Рухом: Матчі 22 туру УПЛ
Сьогодні 08:10 570
Блоги
Відео дня. Потужна гармата Маліновського, що подарувала перемогу Аталанті над Ювентусом
Відео дня. Потужна гармата Маліновського, що подарувала перемогу Аталанті над Ювентусом Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:05 1655
Сина Лукашенка вилучили з хокейного матчу за хамську поведінку
Сина Лукашенка вилучили з хокейного матчу за хамську поведінку Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:55 830
Український супертяж нокаутував суперника на 1-й хвилині і завоював свій перший чемпіонський титул
Український супертяж нокаутував суперника на 1-й хвилині і завоював свій перший чемпіонський титул Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:27 495
У Динамо пояснили, чому Шахтар поступився в класничному
У Динамо пояснили, чому Шахтар поступився в класничному Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:31 594 3
Форвард Голден Стейт отримав струс мозку рятуючи м'яч від ауту
Форвард Голден Стейт отримав струс мозку рятуючи м'яч від ауту Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:53 222
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19 Андрій Твердохліб
16.04.2021 20:04 979
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм Віктор Слюсаренко
16.04.2021 17:39 1134
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця Андрій Твердохліб
16.04.2021 09:43 1262
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ Андрій Твердохліб
16.04.2021 09:30 10484 1
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу Valeriy Ruchka
15.04.2021 22:52 1014
Прямі трансляції
Навколо спорту

Гол Маліновського приніс Аталанті перемогу над Ювентусом у 31 турі Серії А

Сьогодні 17:54 470 0
Лаціо перемогло Беневенто
Гол Маліновського приніс Аталанті перемогу над Ювентусом у 31 турі Серії А
#Серія А, #Ювентус, #Аталанта, #Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 квітня, відбулися матчі 31 туру італійської Серії А.

Аталанта здобула мінімальну перемогу над Ювентусом завдяки голу Руслана Маліновського.

Чемпіонат Італії - Серія А
31 тур, 18 квітня

Аталанта - Ювентус 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 87 Маліновський

Болонья - Спеція 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 12 Орсоліні, 2:0 - 18 Барроу, 2:1 - 34 Ісмайлі, 3:1 - 54 Сванберг, 4:1 - 60 Сванберг

Лаціо - Беневенто 5:3 (3:1)

Голи: 1:0 - 10 автогол Депаолі, 2:0 - 20 Іммобіле, 3:0 - 36 Корреа, 3:1 - 45 Сау, 4:1 - 48 автогол Монтіпо, 4:2 - 63 Віола, 4:3 - 85 Глік, 5:3 - 90+6 Іммобіле

Раніше Мілан переміг Дженоа.

Коментарі ()