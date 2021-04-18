Маріуполь - Олімпік: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь прийматиме Олімпік у рамках 21 туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Биков, Чоботенко, Кирюханцев, Мишньов, Танковський, Топалов, Очеретько, Бондаренко, Кулаков
Запасні: Гальчук, Драмбаєв, Мампассі, Сагуткін, Меліченко, Чех, Петерман, Кащук, Горбунов
Олімпік: Кичак, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Таллес, Пасіч, Тейшейра, Політило, Нкенг, Каргбо
Запасні: Бетім, Векляк, Снурніцин, Завійський, Романовський, Чогадзе, Альваренга
Поєдинок розпочнеться о 17:00