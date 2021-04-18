 Маріуполь - Олімпік: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Маріуполь - Олімпік: стартові склади команд

Сьогодні 16:28 312 0
Поєдинок розпочнеться о 17:00
Маріуполь - Олімпік: стартові склади команд
#Маріуполь, #Олімпік, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь прийматиме Олімпік у рамках 21 туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Биков, Чоботенко, Кирюханцев, Мишньов, Танковський, Топалов, Очеретько, Бондаренко, Кулаков

Запасні: Гальчук, Драмбаєв, Мампассі, Сагуткін, Меліченко, Чех, Петерман, Кащук, Горбунов

Олімпік: Кичак, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Таллес, Пасіч, Тейшейра, Політило, Нкенг, Каргбо

Запасні: Бетім, Векляк, Снурніцин, Завійський, Романовський, Чогадзе, Альваренга

Поєдинок розпочнеться о 17:00

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