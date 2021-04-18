Суркіс відреагував на перемогу над Шахтарем

Перемога Динамо над Шахтарем дозволить киянам виграти чемпіонство в УПЛ.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

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"Приємно, виграли, 10 очок зараз. Я все розумію, але треба ще поставити фінальну крапку. Не можна розслаблятися. У нас Кубок через три дні, потім "Інгулець". Я сподіваюся, що хлопці все розуміють.

Думаю, цей чемпіонат ми точно не втратимо. Думаю так. Але ще не чемпіони, нема з чим вітати", - сказав Суркіс.