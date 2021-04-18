 Суркіс відреагував на перемогу над Шахтарем | Футбол | Champion.com.ua
Редкач поступився Прогрейсу технічним рішенням
Сьогодні 07:25 1223
Колос прийме Дніпро-1, Інгулець зіграє з Рухом: Матчі 22 туру УПЛ
Сьогодні 08:10 401
Редкач - Прогрейс: Як це було
Сьогодні 07:15 8990
Барселона знищила Атлетік у фіналі Кубка Іспанії
Сьогодні 00:38 831
Динамо мінімально перемогло Шахтар у 21 турі УПЛ
Вчора 21:20 10878 3
Шахтар - Динамо Київ 0:1. Як це було
Вчора 21:20 11049
Флік покине Баварію по завершенню сезону
Вчора 20:08 730
Ворскла упевнено перемогла Зорю в 22 турі УПЛ
Вчора 18:53 928 1
Минай розібрався з Десною у 22 турі УПЛ
Вчора 15:54 1142
Світоліна у важкому матчі обіграла Наіто на Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 13:26 2779
Блоги
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19 Андрій Твердохліб
16.04.2021 20:04 952
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм Віктор Слюсаренко
16.04.2021 17:39 1117
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця Андрій Твердохліб
16.04.2021 09:43 1245
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ Андрій Твердохліб
16.04.2021 09:30 10341 1
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу Valeriy Ruchka
15.04.2021 22:52 1002
Прямі трансляції
Навколо спорту

Суркіс відреагував на перемогу над Шахтарем

Сьогодні 12:14 51 0
Ігор Суркіс прокоментував перемогу над Шахтарем
Суркіс відреагував на перемогу над Шахтарем
#Динамо, #Шахтар, #Суркіс

Джерело - footballua.tv.

Перемога Динамо над Шахтарем дозволить киянам виграти чемпіонство в УПЛ.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

Актуально: Шахтар Донецьк - Динамо Київ 0:1. Огляд матчу

"Приємно, виграли, 10 очок зараз. Я все розумію, але треба ще поставити фінальну крапку. Не можна розслаблятися. У нас Кубок через три дні, потім "Інгулець". Я сподіваюся, що хлопці все розуміють.

Думаю, цей чемпіонат ми точно не втратимо. Думаю так. Але ще не чемпіони, нема з чим вітати", - сказав Суркіс.

Коментарі ()