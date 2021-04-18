Миколенко назвав мету Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо постарається у наступному турі оформити чемпіонство в УПЛ.
Про це розповів захисник киян Віталій Миколенко.
"Нам потрібна ще одна перемога. Потрібно виграти хоча б одну гру з чотирьох. Постараємося вже у наступному турі здобути чемпіонство.
У нас попереду ще кубкова гра. Будемо готуватися до матчу з Агробізнесом, а далі вже думати про Інгулець. Будемо виходити на гру з таким самим настроєм, адже за перемогу над Інгульцем дадуть такі самі три очки, що й за гру з Шахтарем.
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Кубок – це теж важливий для нас трофей. У цьому сезоні Динамо може оформити требл на внутрішній арені – постараємося втілити в життя цю мету", – розповів Миколенко.