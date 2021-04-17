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Роналду пропустить матч з Аталантою через травму

Сьогодні 22:25 135 0
Про це розповів головний тренер команди Андреа Пірло
Роналду пропустить матч з Аталантою через травму
#Роналду, #Ювентус, #Аталанта

Джерело - Football Italia.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду пропустить матч Серії А з Аталантою через травму.

Про це розповів головний тренер команди Андреа Пірло.

"У нас буде відсутній важливий гравець. Роналду не візьме участі в матчі через проблеми з м'язом стегна. Було б занадто ризиковано везти його в Бергамо. Проблема виникла після останньої гри. На цьому тижні він не зміг працювати так, як хотів, і ми вирішили не ризикувати. У старті вийде Дибала", - сказав Пірло.

Нагадаємо, Ювентус і Челсі готують обмін гравцями.

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