Роналду пропустить матч з Аталантою через травму

Джерело - Football Italia.
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду пропустить матч Серії А з Аталантою через травму.
Про це розповів головний тренер команди Андреа Пірло.
"У нас буде відсутній важливий гравець. Роналду не візьме участі в матчі через проблеми з м'язом стегна. Було б занадто ризиковано везти його в Бергамо. Проблема виникла після останньої гри. На цьому тижні він не зміг працювати так, як хотів, і ми вирішили не ризикувати. У старті вийде Дибала", - сказав Пірло.
Нагадаємо, Ювентус і Челсі готують обмін гравцями.