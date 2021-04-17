Красніков пояснив провал Шахтаря в УПЛ

Шахтар у поточному розіграші УПЛ сам віддав чемпіонство Динамо.

Про це розповів колишній віцепрезидент киян Євген Красніков.

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"Я бачу, що Шахтар сам віддає чемпіонство, а Динамо з приходом Луческу навряд чи вже відпустить, хоча все ще може змінитися.

Навесні я казав, що у Динамо мало шансів, а зараз бачу, що шансів набагато більше. Розумієте, у Шахтарі йде зміна поколінь. Усе-таки ключовий футболіст – це Тайсон. Останні роки він задавав тон в атаці і при переходах з атаки в оборону. Він був ключовою фігурою.

Травма Ісмаїлі – теж ключовий фактор. У Мораеса і Марлоса вік. Я вважав, що поточний сезон ці хлопці доведуть", – сказав Красніков.