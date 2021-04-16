Маркевич: Тренувати Металіст? Вже говорив, що хочу повернутися

Досвідчений фахівець хотів би закінчити кар'єру на красивій ноті

Джерело - Чемпіон.

Мирон Маркевич, який зараз працює в УАФ, ще не залишив надій повернутися до тренерської роботи, однак поки не готовий говорити про Металіст.

Про це заявив сам фахівець.

"Я радий, що Ярославський активно включився і хоче відродити Металіст. Час покаже, що буде. Я розумію, що все з нуля буде починатися. Зараз є команда Метал, яка добре виступає у Другій лізі і, напевно, вийде в Першу. Олександр Кучер добре працює. Я вже говорив, що хочу повернутися, але потрібно, щоб все було серйозно. Мені, якщо повертатися, то потрібно, щоб не було проколу. Не хочеться такого під кінець кар'єри. Це дуже важливо", - зазначив Маркевич.

Не виключено, що Олександр Ярославський зуміє відродити клуб на базі ФК Метал, але команду зараз успішно тренує Олександр Кучер.

Раніше, Метал розгромив Перемогу у 17 турі Другої ліги.