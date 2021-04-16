 Нойок підтримав українських футболістів, які грають у Росії | Футбол | Champion.com.ua
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Нойок підтримав українських футболістів, які грають у Росії

Сьогодні 15:41 321 0
Олександр Нойок вказав на ставлення до українських футболістів, які грають за російські клуби
Нойок підтримав українських футболістів, які грають у Росії
#Нойок

Джерело - sport24.

Український хавбек Оренбург  Олександр Нойок вказав на своє ставлення до українців, які грають у Росії.

Про це розповів сам футболіст.

"Як ставлюся до українських футболістів, які їхали в Росію до мене? Підтримував їх, я ж нормальна людина. Це просто футболісти, які виїхали грати в футбол. Вони ж нічого не вкрали, нікого не вбили. До того ж я особисто знаю, що багато хто з них допомагають сім'ям, лікарням [в Україні]. Але люди бачать тільки погане - я такий підхід не розумію", - відзначив Нойок.

Раніше, Нойок перейшов до Оренбурга.

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