Нойок підтримав українських футболістів, які грають у Росії

Український хавбек Оренбург Олександр Нойок вказав на своє ставлення до українців, які грають у Росії.

Про це розповів сам футболіст.

"Як ставлюся до українських футболістів, які їхали в Росію до мене? Підтримував їх, я ж нормальна людина. Це просто футболісти, які виїхали грати в футбол. Вони ж нічого не вкрали, нікого не вбили. До того ж я особисто знаю, що багато хто з них допомагають сім'ям, лікарням [в Україні]. Але люди бачать тільки погане - я такий підхід не розумію", - відзначив Нойок.