Шахтар – Динамо: анонс і прогноз матчу

Джерело - Чемпіон.
|Чемпіонат України, УПЛ. 22-й тур
|16 квітня 2021 року, 19:30
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Шахтар - Динамо
|НСК Олімпійський, Київ
У 22 турі Української Прем’єр-ліги донецький Шахтар приймає київське Динамо. Поєдинок відбудеться в суботу, 17 квітня, о 19:30, на НСК Олімпійському. Розсудить головний матч українського футболу бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль.
Шахтар
Гірники відстають від Динамо на 7 очок, тому звітний поэдинок можна вважати останнім шансом повернутися в чемпіонську гонку. Не допоможуть донецькому клубу травмовані Ісмаїлі та Євген Коноплянка.
Останні матчі
Динамо
Кияни підгодять до гри в якості одноосібного лідера чемпіонату України. 7-очковий відрив дозволяє киянам почувати себе більш розкуто. Підопічних Луческу влаштує навіть нічия. Не допоможе команді Сергій Сидорчук. У грі попереднього туру з Дніпро- 1 (2:0) капітан команди отримав жовту карту, яка стала для нього четвертою. Також під питанням участь у грі лідера команди Віктора Циганкова, який не брав участі в останніх іграх через пошкодження.
Останні матчі
Історія зустрічей
Загалом команди зіграли між собою 97 ігор. Перевага на боці гірників +38 =25 -34. Різниця м’ячів – 125-116.
У матчі першого кола Шахтар розгромив Динамо – 3:0.
Орієнтовні склади
Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріану, Степаненко, Антоніо, Тете, Соломон, Марлос, Мораес;
Динамо: Бущан, Кендзьора, Попов, Сирота, Миколенко, Шапаренко, Шепелєв, Караваєв, Де Пена, Буяльський, Бєсєдін.
Пряма мова
Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря):
Мірча Луческу (головний тренер Динамо):
Цікаві факти
• Динамо 2 з 3-х своїх найбільших поразок в УПЛ зазнало саме від Шахтаря (0:3 — двічі);
• Шахтар виграв останні 5 матчів у Динамо в чемпіонаті;
• Динамівці забивають голи впродовж 12-ти ігор УПЛ — 28 м’ячів;
• Шахтар обходиться без нічиїх в Чемпіонаті 7 матчів поспіль: 5 перемог та 2 поразки.
Прогноз букмекерів
Букмекери вважають донеччан фаворитами зустрічі. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 2,05, Динамо – 3,5, нічия – 3,6.
Прогноз чемпіона
Перемога Шахтаря – 2:1