 Шахтар – Динамо: анонс і прогноз матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар – Динамо: анонс і прогноз матчу

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Шахтар – Динамо: анонс і прогноз матчу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України, УПЛ. 22-й тур
16 квітня 2021 року, 19:30

Шахтар - Динамо
НСК Олімпійський, Київ

У 22 турі Української Прем’єр-ліги донецький Шахтар приймає київське Динамо. Поєдинок відбудеться в суботу, 17 квітня, о 19:30, на НСК Олімпійському. Розсудить головний матч українського футболу бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль.

Шахтар

Гірники відстають від Динамо на 7 очок, тому звітний поэдинок можна вважати останнім шансом повернутися в чемпіонську гонку. Не допоможуть донецькому клубу травмовані Ісмаїлі та Євген Коноплянка.

Останні матчі

УПЛ. Маріуполь – Шахтар 0:3
УПЛ. Ворскла – Шахтар 0:2
УПЛ. Львів – Шахтар 3:2
ЛЄ. Шахтар – Рома 1:2
УПЛ. Шахтар – Десна 4:0

Динамо

Кияни підгодять до гри в якості одноосібного лідера чемпіонату України. 7-очковий відрив дозволяє киянам почувати себе більш розкуто. Підопічних Луческу влаштує навіть нічия. Не допоможе команді Сергій Сидорчук. У грі попереднього туру з Дніпро- 1 (2:0) капітан команди отримав жовту карту, яка стала для нього четвертою. Також під питанням участь у грі лідера команди Віктора Циганкова, який не брав участі в останніх іграх через пошкодження.

Останні матчі

УПЛ. Динамо – Дніпро-1
УПЛ. Олександрія – Динамо 1:2
ТМ. Динамо – Динамо Бухарест 3:0
УПЛ. Динамо – Рух 3:0
ЛЄ. Вільярреал – Динамо 2:0

Історія зустрічей

Загалом команди зіграли між собою 97 ігор. Перевага на боці гірників +38 =25 -34. Різниця м’ячів – 125-116.

У  матчі першого кола Шахтар розгромив Динамо – 3:0.

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріану, Степаненко, Антоніо, Тете, Соломон, Марлос, Мораес;

Динамо: Бущан, Кендзьора, Попов, Сирота, Миколенко, Шапаренко, Шепелєв, Караваєв, Де Пена, Буяльський, Бєсєдін.

Пряма мова

Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря):

Мірча Луческу (головний тренер Динамо):

Цікаві факти

 Динамо 2 з 3-х своїх найбільших поразок в УПЛ зазнало саме від Шахтаря (0:3 — двічі);

• Шахтар виграв останні 5 матчів у Динамо в чемпіонаті;

• Динамівці забивають голи впродовж 12-ти ігор УПЛ — 28 м’ячів;

• Шахтар обходиться без нічиїх в Чемпіонаті 7 матчів поспіль: 5 перемог та 2 поразки.

Прогноз букмекерів

Букмекери вважають донеччан фаворитами зустрічі. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 2,05, Динамо – 3,5, нічия – 3,6.

Прогноз чемпіона

Перемога Шахтаря – 2:1

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