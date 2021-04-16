Фонсека: Пишаємося своїм досягненням

Головний тренер Роми Паулу Фонсека оцінив нічию в матчі-відповіді з Аяксом (1:1) і вихід у півфінал Ліги Європи завдяки перемозі в першому поєдинку.

Про це розповів сам португальський тренер.

"Ми намагалися діяти прагматично. Знали, що у нас є перевага після першого матчу і зробили все можливе, щоб цю перевагу зберегти.

Пишаємося, що представляємо Італію. Раді, що вдалося пробитися до півфіналу, і пишаємося своїм досягненням.

Вважаю, ми добре зіграли в захисті. В Амстердамі у нас було більше проблем. Аякс дуже здорово грає, особливо в нападі", - сказав Фонсека.