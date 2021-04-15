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Наполі націлився на вінгера Тоттенгема

Сьогодні 18:10 252 0
Ламела може продовжити кар'єру в Італії
Наполі націлився на вінгера Тоттенгема
#Тоттенгем

Джерело - sport.ua/.

Італійський Наполі хоче викупити контракт 29-річного аргентинського вінгера Тоттенгема Еріка Ламели.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Футболіст, який раніше захищав кольори римської Роми, дуже хоче повернутися в Італію.

Ламела захищає кольори Тоттенгема з літа 2013 року після переходу з Роми за €30 мільйонів. У поточному сезоні Ерік провів за "шпор" 31 матч у всіх турнірах, де забив чотири м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Контракт Ламели із Тоттенгемом розрахований до літа 2022 року. Орієнтовна вартість гравця складає €16 мільйонів.

Нагадаємо, Тоттенгем продовжить контракт з Соном.

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