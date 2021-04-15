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Коновалов назвав ключову гру Динамо в УПЛ

Сьогодні 14:45 431 0
Сергій Коновалов прокоментував перемогу Динамо над Дніпром-1
Коновалов назвав ключову гру Динамо в УПЛ
#Динамо, #Шахтар

Джерело - footballua.tv.

Перемога над Дніпром-1 стала ключовою для Динамо у боротьбі за золото чемпіонату України.

Про це розповів колишній футболіст збірної України Сергій Коновалов.

"Гра Дніпра і Динамо викликала у мене великі сумніви. Перший тайм показав, що Дніпро - хороша команда, але трохи в другому таймі не вистачило. Був прекрасний стадіон, гарне поле, але відсутність уболівальників на трибунах зіграла свою роль.

Динамо все-таки набрало хід і припаркувати вже навряд чи хтось зможе. Чемпіонський другий тайм? Думаю так. Це була та ключова гра, яка розставила крапки над "і", - сказав Коновалов.

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