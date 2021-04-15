Коновалов назвав ключову гру Динамо в УПЛ

Джерело - footballua.tv.
Перемога над Дніпром-1 стала ключовою для Динамо у боротьбі за золото чемпіонату України.
Про це розповів колишній футболіст збірної України Сергій Коновалов.
"Гра Дніпра і Динамо викликала у мене великі сумніви. Перший тайм показав, що Дніпро - хороша команда, але трохи в другому таймі не вистачило. Був прекрасний стадіон, гарне поле, але відсутність уболівальників на трибунах зіграла свою роль.
Динамо все-таки набрало хід і припаркувати вже навряд чи хтось зможе. Чемпіонський другий тайм? Думаю так. Це була та ключова гра, яка розставила крапки над "і", - сказав Коновалов.