Коновалов назвав ключову гру Динамо в УПЛ

Перемога над Дніпром-1 стала ключовою для Динамо у боротьбі за золото чемпіонату України.

Про це розповів колишній футболіст збірної України Сергій Коновалов.

"Гра Дніпра і Динамо викликала у мене великі сумніви. Перший тайм показав, що Дніпро - хороша команда, але трохи в другому таймі не вистачило. Був прекрасний стадіон, гарне поле, але відсутність уболівальників на трибунах зіграла свою роль.

Динамо все-таки набрало хід і припаркувати вже навряд чи хтось зможе. Чемпіонський другий тайм? Думаю так. Це була та ключова гра, яка розставила крапки над "і", - сказав Коновалов.