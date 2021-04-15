Додо очікує важкого матчу проти Динамо

Шахтар готується до матчу проти Динамо в УПЛ з величезним бажанням.

Про це розповів захисник донецького клубу Додо.

"Це Класіко і ми прекрасно знаємо, що це буде дуже складна гра. До кожного Класіко, до кожного дербі ми готуємося трохи по-іншому, з іншим настроєм, але з величезним бажанням перемогти.

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Думаю, це хороший момент, щоб показати, що ми завжди готові грати проти сильних команд. На мій погляд, матч з Динамо дозволить показати, що наша команда компетентна.

Взагалі, перемоги над Динамо є одними з найважливіших для нас. Ми завжди хочемо зустрічатися з ними, ми знаємо, наскільки важливо для клубу грати проти найголовнішого суперника і перемагати.

І наші перемоги абсолютно заслужені, в тих матчах ми демонстрували якісний футбол. За останній час ми програли Динамо тільки матч за Суперкубок, а в чемпіонаті перемагали, тому постараємося грати на такому ж рівні", - розповів Додо.