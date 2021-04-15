Циганков може зіграти проти Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
У 22 турі УПЛ відбудеться українське футбольне дербі Шахтар – Динамо.
Про це повідомляє Футбол NEWS.
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У матчі очікується повернення хавбека киян Віктора Циганкова, який встиг відновитися від травми.
Циганков не виходив на поле після матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти іспанського Вільярреала (0:2) і пропустив березневі матчі збірної України.
Матч відбудеться у суботу, 17 квітня, на НСК Олімпійському. Початок о 19:30 за київським часом.
Нагадаємо, матч Шахтар - Динамо відбудеться без глядачів.