Циганков може зіграти проти Шахтаря

Віктор Циганков відновився після травми

Джерело - Чемпіон.

У 22 турі УПЛ відбудеться українське футбольне дербі Шахтар – Динамо.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

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У матчі очікується повернення хавбека киян Віктора Циганкова, який встиг відновитися від травми.

Циганков не виходив на поле після матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти іспанського Вільярреала (0:2) і пропустив березневі матчі збірної України.

Матч відбудеться у суботу, 17 квітня, на НСК Олімпійському. Початок о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, матч Шахтар - Динамо відбудеться без глядачів.