Зідан: Можемо пишатися своїм виступом

Головний тренер Реала Зінедін Зідан оцінив захисну тактику команди проти Ліверпуля у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

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"Ми розуміли, що доведеться потерпіти. Але в підсумку отримали те, що хотіли. Думаю, ми добре підбудовувалися під ситуацію. Ми витримав ліверпульський шторм, і може пишатися своїм виступом.

Знали, що суперник почне дуже жваво. У перші 15 хвилин він був дійсно дуже хороший. Але це нормально. У чвертьфіналі Ліги чемпіонів часом доводиться окопатися в обороні. Ми зробили це і пройшли далі", - сказав Зідан.