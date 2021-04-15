Гвардіола: Манчестер Сіті пише історію

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив вихід команди у півфінал Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Неймовірне відчуття. Клуб вдруге вийшов у півфінал турніру. Це дуже хвилюючий момент. Зараз ми пишемо історію.

Актуально: Зінченко отримав середню оцінку за матч проти Боруссії Д

Дуже раді, що ми в півфіналі серед чотирьох кращих команд Європи. Хлопці чудово грали останні 30 хвилин першого тайму і всю другу половину зустрічі. Ми показали характер, добре комбінували і досягли потрібного результату.

Після голу я сказав Фодену: "Молодець, відмінний удар, спасибі!" Він побіг до лави, щоб поділитися радістю зі мною. Це незабутній момент для всього клубу", - розповів Гвардіола.