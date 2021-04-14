У Латвії вбили футбольного агента Мусолітіна і Кожухаря

Джерело - isport.ua.
Вранці середи, 14 квітня, в Латвії вбили футбольного агента Романа Беззубова.
Про це повідомляє Jauns.lv.
Беззубов рухався по одній з вулиць Риги, де йому перекрив шлях чорний BMW X5, з якого відкрили стрілянину. Автомобіль агента з'їхав з дороги і збив одне з огорож - на Volkswagen видно сліди куль після події.
Поліції Латвії вдалося встановити, що як мінімум двоє людей можуть бути причетні до вбивства.
Беззубов виступав в чемпіонаті Латвії, в якому провів майже 300 матчів. Після завершення кар'єри став футбольним агентом. Він представляв інтереси двох українців - 22-річного хавбека Миколи Мусолітін і 21-річного воротаря Андрія Кожухаря.
Нагадаємо, у Росії вбили чемпіона ММА, його рідний брат тут же позбавив життя вбивцю.