Рафаель Варан може змінити клуб

Манчестер Юнайтед має намір викупити контракт 27-річного центрального захисника мадридського Реала і збірної Франції Рафаеля Варана.

Про це повідомляє Daily Mail.

Керівництво "червоних дияволів" вважає, що Варан зможе стати хорошим партнером для Гаррі Магвайра в центрі оборони команди. Сам Варан раніше натякнув, що готовий покинути Реал.

Але Манчестер Юнайтед вважає ціну на футболіста у розмірі 70 млн євро завищеною, що може серйозно ускладнити переговори.

У поточному сезоні Варан провів за Реал 36 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі.

Контракт гравця з Реалом розрахований до літа 2022 року.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед хоче обміняти Погба на Роналду.