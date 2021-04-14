Джерело - sport.ua.
Манчестер Юнайтед має намір викупити контракт 27-річного центрального захисника мадридського Реала і збірної Франції Рафаеля Варана.
Про це повідомляє Daily Mail.
Керівництво "червоних дияволів" вважає, що Варан зможе стати хорошим партнером для Гаррі Магвайра в центрі оборони команди. Сам Варан раніше натякнув, що готовий покинути Реал.
Але Манчестер Юнайтед вважає ціну на футболіста у розмірі 70 млн євро завищеною, що може серйозно ускладнити переговори.
У поточному сезоні Варан провів за Реал 36 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі.
Контракт гравця з Реалом розрахований до літа 2022 року.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед хоче обміняти Погба на Роналду.