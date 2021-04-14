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Манчестер Юнайтед готує трансфер Варана

Сьогодні 13:45 238 0
Рафаель Варан може змінити клуб
Манчестер Юнайтед готує трансфер Варана
#Варан, #Реал, #Манчестер Юнайтед

Джерело - sport.ua.

Манчестер Юнайтед має намір викупити контракт 27-річного центрального захисника мадридського Реала і збірної Франції Рафаеля Варана.

Про це повідомляє Daily Mail.

Керівництво "червоних дияволів" вважає, що Варан зможе стати хорошим партнером для Гаррі Магвайра в центрі оборони команди. Сам Варан раніше натякнув, що готовий покинути Реал.

Але Манчестер Юнайтед вважає ціну на футболіста у розмірі 70 млн євро завищеною, що може серйозно ускладнити переговори.

У поточному сезоні Варан провів за Реал 36 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі.

Контракт гравця з Реалом розрахований до літа 2022 року.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед хоче обміняти Погба на Роналду.

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