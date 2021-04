Алаба повторив вражаючий рекорд Рібері

Баварія обіграла ПСЖ у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів, але поступилася за сумою двох матчів і покинула турнір.

Про це повідомляє Opta.

Для захисника Баварії Давіда Алаби ця гра стала 425-ю за мюнхенців у всіх турнірах. Таким чином, австрієць вийшов на 1-ше місце в історії клубу серед іноземців за цим показником, зрівнявшись з Франком Рібері.

