Тренер Порту: Ми провели фантастичну гру

Головний тренер Порту Сержіу Консейсау підсумував дуель з Челсі у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Не те щоб у нас не було шансів. Ми провели фантастичну гру, а команда дуже добре виконала тактичні завдання. Ми не дозволяли гравцям найвищого рівня, які грають в Челсі, створити багато моментів.

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Я дуже пишаюся своєю командою і тим, як гравці працюють і вірять в те, для чого вони це роблять. Це була одна з найкращих ігор, в яких я брав участь в Європі.

Так, ми б могли забити раніше. Але ми дійсно створили не так багато гольових моментів. Якщо не брати до уваги останніх хвилин, у нас було вкрай мало шансів відкрити рахунок. Але це тільки підтверджує рівень моїх гравців, я ними пишаюся", - розповів Консейсау.