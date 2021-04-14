Флік пояснив виліт Баварії з Ліги чемпіонів

Джерело - uefa.com.
Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік пояснив виліт з Ліги чемпіонів за підсумками двох матчів проти ПСЖ.
Про це розповів сам німецький спеціаліст.
"Ми б пройшли далі, якби не розгубили стільки гольових моментів в першому матчі. У будь-якому випадку, я повинен подякувати своїй команді, нехай навіть якщо далі пройшов ПСЖ.
Зазвичай Баварія дуже вміло діє в завершальній стадії атак, але сьогодні не вистачало останнього дотику. Ми повинні прийняти цю поразку, нехай навіть якщо сподівалися на інший результат", - розповів Флік.
Нагадаємо, ПСЖ програв Баварії, але вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.