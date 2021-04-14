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Флік пояснив виліт Баварії з Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:30 428 0
Ганс-Дітер Флік прокоментував виліт з Ліги чемпонів
Флік пояснив виліт Баварії з Ліги чемпіонів
#Флік, #Баварія, #ПСЖ

Джерело - uefa.com.

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік пояснив виліт з Ліги чемпіонів за підсумками двох матчів проти ПСЖ.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Ми б пройшли далі, якби не розгубили стільки гольових моментів в першому матчі. У будь-якому випадку, я повинен подякувати своїй команді, нехай навіть якщо далі пройшов ПСЖ.

Зазвичай Баварія дуже вміло діє в завершальній стадії атак, але сьогодні не вистачало останнього дотику. Ми повинні прийняти цю поразку, нехай навіть якщо сподівалися на інший результат", - розповів Флік.

Нагадаємо, ПСЖ програв Баварії, але вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

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