Флік пояснив виліт Баварії з Ліги чемпіонів

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік пояснив виліт з Ліги чемпіонів за підсумками двох матчів проти ПСЖ.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Ми б пройшли далі, якби не розгубили стільки гольових моментів в першому матчі. У будь-якому випадку, я повинен подякувати своїй команді, нехай навіть якщо далі пройшов ПСЖ.

Зазвичай Баварія дуже вміло діє в завершальній стадії атак, але сьогодні не вистачало останнього дотику. Ми повинні прийняти цю поразку, нехай навіть якщо сподівалися на інший результат", - розповів Флік.