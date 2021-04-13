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Збірна України не пройшла Північну Ірландію у плей-оф кваліфікації Євро-2022

Вчора 23:39 163 0
Українки не зіграють на Євро-2022
Збірна України не пройшла Північну Ірландію у плей-оф кваліфікації Євро-2022
#Україна, #Євро-2022

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 квітня, відбувся матч-відповідь кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2022 року з футболу серед жінок Північна Ірландія - Україна.

Українки у першому матчі вдома зазнали поразки з рахунком 1:2. То ж сьогодні у Белфасті мали відігравати відставання, але, на жаль, не вдалося. Після сухого першого тайму матчу українки на 56-ій хвилині матчу пропустили гол, автором якого стала Каллаген. На 88-ій хвилині матчу українки залишилися у меншості. А у компенсовані хвилини зустрічі господарки забили другий гол. За сумою двох матчів українки поступилися з рахунком 1:4.

Кваліфікація чемпіонату Європи-2022
Матч-відповідь
13 квітня

Північна Ірландія - Україна 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 55 Каллаген, 2:0 - 90+6 Колдвелл

Перший матч 2:1

Північна Ірландія: Бернс, Маккенна, Нельсон, Хаттон, Холлоуелл, Маккаррон, Рафферті, Макфедден (Фіннеган, 90+6), Каллахан (к) (Колдуелл, 90), Меджілл, Макгіннесс (Келлі, 85).

Україна: Самсон, Філенко, Кравець (Кравчук, 69), Шматко, Басанська, Бойченко (Малахова, 75), Панцулая, Хімич, Овдійчук, Апанащенко (к), Куніна (Козлова, 58).

Попереджені: Басанська (29), Овдійчук (55).

Вилучена: Панцулая (87).

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