Арсенал може звільнити Артету при певній умові

Фахівця звільнять, якщо команда не виграє Лігу Європи

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета ризикує залишити свою посаду після закінчення поточного сезону.

Про це повідомляє TalkSport.

Керівництво канонірів невдоволено останніми результатами команди в чемпіонаті Англії. Боси Арсеналу сподіваються, що перемога в Лізі Європи скрасить провальний сезон. Якщо ж каноніри не зможуть виграти ЛЄ, то Артеті загрожує звільнення.

Фахівець очолив Арсенал в грудні 2019 року. Під керівництвом 39-річного іспанця каноніри виграли Кубок і Суперкубок Англії.

В АПЛ команда займає дев'ятий рядок, набравши 45 очок. У Лізі Європи команда знаходиться на стадії 1/4 фіналу турніру, перший матч проти празької Славії завершився з рахунком 1:1. Зустріч у відповідь відбудеться 15 квітня в Чехії.

Нагадаємо, Арсенал розгромив Шеффілд Юнайтед у 31 турі АПЛ.