Арсенал може звільнити Артету при певній умові

Джерело - iSport.ua.
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета ризикує залишити свою посаду після закінчення поточного сезону.
Про це повідомляє TalkSport.
Керівництво канонірів невдоволено останніми результатами команди в чемпіонаті Англії. Боси Арсеналу сподіваються, що перемога в Лізі Європи скрасить провальний сезон. Якщо ж каноніри не зможуть виграти ЛЄ, то Артеті загрожує звільнення.
Фахівець очолив Арсенал в грудні 2019 року. Під керівництвом 39-річного іспанця каноніри виграли Кубок і Суперкубок Англії.
В АПЛ команда займає дев'ятий рядок, набравши 45 очок. У Лізі Європи команда знаходиться на стадії 1/4 фіналу турніру, перший матч проти празької Славії завершився з рахунком 1:1. Зустріч у відповідь відбудеться 15 квітня в Чехії.
Нагадаємо, Арсенал розгромив Шеффілд Юнайтед у 31 турі АПЛ.