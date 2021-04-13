Фахівець Антоніо Конте ніколи не зможе побудувати команду великих чемпіонів, яка увійде в історію.

Про це заявив ексфорвард Інтера Антоніо Кассано.

"Так, в цьому сезоні Інтер виграє Скудетто, але Конте ніколи не зможе побудувати команду великих чемпіонів, яка увійде в історію. Тому на місці керівництва Інтера я б не пропонував йому новий контракт.

Вважається, що команда Конте грає за схемою 3-5-2, але це не так. Це Аякс Луї ван Гала грав за цією схемою, а у нинішнього Інтера - 5-3-2. Всі грають за лінією м'яча, це справжній автобус. Інтеру просто пощастило, що в Італії зараз немає нікого кращого, ніж він. Якщо президенту потрібен результат не тільки в Серії А, він повинен гнати Конте", - зазначив Кассано.