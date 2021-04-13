 Три ТОП-клуби цікавляться лідером Лаціо | Футбол | Champion.com.ua
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Три ТОП-клуби цікавляться лідером Лаціо

Сьогодні 17:25 586 0
Римський клуб може продати Милинковича-Савича
Три ТОП-клуби цікавляться лідером Лаціо
#Лаціо

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Лаціо Сергей Милинкович-Савич з великою часткою ймовірності покине римський клуб в кінці нинішнього сезону.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

Інтерес до нього виявляють відразу три європейські ТОП-клуби. Це Реал Мадрид, ПСЖ і Манчестер Юнайтед.

Залишитися в Лаціо Милинкович-Савич може тільки в тому випадку, якщо команда проб'ється в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Зараз орли йдуть шостими в турнірній таблиці Серії А.

У нинішньому сезоні на рахунку Милинкович-Савич 7 голів і 10 асистів в 35 матчах за Лаціо в усіх турнірах. Трансферна вартість 26-річного серба оцінюється в 70 мільйонів євро. Раніше завдяки голу серба Лаціо здолав Верону.

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