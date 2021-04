Динамо хоче повернути Ярмоленка

Київське Динамо хоче цього літа повернути в команду колишнього лідера команди Андрія Ярмоленка, який нині є гравцем англійського Вест Гема.

Про це повідомляє журналіст Педру Алмейда.

Кияни вже ведуть переговори з молотобійцями про повернення 31-річного українця.

Dinamo #Kiev wants Andriy #Yarmolenko to return to the club, the Ukrainian club and #WestHam are already in negotiations for the player. 🔵🟡🇺🇦 #transfers #whufc