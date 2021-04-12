Динамо хоче повернути Ярмоленка

Переговорили з Вест Гемом вже розпочалися

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо хоче цього літа повернути в команду колишнього лідера команди Андрія Ярмоленка, який нині є гравцем англійського Вест Гема.

Про це повідомляє журналіст Педру Алмейда.

Кияни вже ведуть переговори з молотобійцями про повернення 31-річного українця.

Dinamo #Kiev wants Andriy #Yarmolenko to return to the club, the Ukrainian club and #WestHam are already in negotiations for the player. 🔵🟡🇺🇦 #transfers #whufc — Pedro Almeida (@pedrogva6) April 12, 2021

У нинішньому сезоні Ярмоленко не є важливим гравцем для Вест Гема, а також мав проблеми, пов'язані з травмами. На рахунку вінгера всього 14 матчів в АПЛ, з яких він тільки один починав у стартовому складі, а похвалитися може лише однією гольовою передачею.

Контракт Ярмоленка з Вест Гемом розрахований до літа 2022 року, причому українець є найбільш високооплачуваним футболістом команди, а тому боси молотобійців, як уже повідомлялося раніше, будуть не проти продати українця цього літа.

За оцінками Transfermarkt вартість Ярмоленка зараз становить 5 мільйонів євро.

Раніше, Бешикташ готує трансфер екснападника Карпат та Динамо.