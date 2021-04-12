Азар пропустить матч-відповідь з Ліверпулем

Повернення бельгійця в гру відкладається

Джерело - Чемпіон.

У середу, 14 квітня, Реал в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Ліверпулем зіграє без Едена Азара.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Повернення Азара очікувалося ще до першого матчу проти Ліверпуля. Однак в результаті бельгійський вінгер пропустив перший матч з командою Юргена Клоппа, тепер же не зможе зіграти і в другому.

Через травми Азар в нинішньому сезоні провів всього 14 матчів за Реал у всіх турнірах, в яких відзначився 3 голами.

Нагадаємо, Реал готовий продати Азара за 50 млн євро.