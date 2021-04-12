Азар пропустить матч-відповідь з Ліверпулем

Джерело - Чемпіон.
У середу, 14 квітня, Реал в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Ліверпулем зіграє без Едена Азара.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
🗒️✅ ¡Estos son los 21 jugadores convocados para el partido 🆚 @LFC! #UCL pic.twitter.com/u8bcYTwG9P— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 12, 2021
Повернення Азара очікувалося ще до першого матчу проти Ліверпуля. Однак в результаті бельгійський вінгер пропустив перший матч з командою Юргена Клоппа, тепер же не зможе зіграти і в другому.
Через травми Азар в нинішньому сезоні провів всього 14 матчів за Реал у всіх турнірах, в яких відзначився 3 голами.
Нагадаємо, Реал готовий продати Азара за 50 млн євро.