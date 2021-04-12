Шевчук розповів про секрет успіху Луческу

У центрального матчу 22-го туру української Прем'єр-ліги між донецьким Шахтарем і київським Динамо обидві команди є фаворитами.

Про це заявив колишній захисник національної збірної України В'ячеслав Шевчук.

"Обидві команди - фаворити. В останніх матчах Київ стабільний, а від Шахтаря не знаєш, чого очікувати. По грі Динамо видно, що Луческу вселив велику впевненість, в першу чергу, в президента клубу. Тому що те, що відбувалося минулого року, -23 очки, це просто катастрофа була.

Луческу прийшов і змінив все. Він вселив впевненість, вони знають, що роблять на полі. За Михайличенка Родрігес був засмучений, а зараз він виходить і забиває у трьох матчах поспіль, і приносить 9 очок. Це показує те, що тренер може з ним поговорити, переконати. Каштру цього не може зробити", - сказав Шевчук.