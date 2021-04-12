Забарний може зіграти з Шахтарем - ЗМІ

Ілля Забарний має шанс зіграти матч проти Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

18-річний захисник Ілля Забарний попри травму носа може зіграти у матчі УПЛ проти Шахтаря.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

Забарний продовжить працювати у загальній групі зі спеціальною маскою. Ба більше, Ілля має всі шанси зіграти у двобої з Шахтарем, який запланований на суботу, 17 квітня.

У нинішньому сезоні Ілля Забарний став основним гравцем центру захисту Динамо. В його активі 30 поєдинків на клубному рівні у всіх турнірах та один асист.

Нагадаємо, Забарному зробили репозицію кісток носа.