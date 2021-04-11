Джерело - Чемпіон.
У матчі 21-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Олімпік поступився ковалівському Колосу.
Олімпік - Колос 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Каргбо, 1:1 - 68 Костишин (пен). 1:2 - 87 Мілько
Олімпік: Артем Кичак, Іссіар Драме, Темур Чогадзе (Максим Тейшейра 58), Іван Зотько, Фабрісіо Альваренга, Руслан Бабенко, Олабіран Блессинг Муіва (Беніто), Ібрагім Каргбо (Тадеус Нкенг 64), Орест Лебеденко, Джео Екра, Сергій Політило
Колос: Євген Волинець, Кирило Петров, Володимир Лисенко (Дмитро Хльобас 46), Віталій Гавриш, Вадим Мілько, Денис Костишин (Станіслав Сорокін 80), В'ячеслав Чурко, Микита Кравченко, Микола Золотов, Олег Ільїн (Денис Антюх 67), Андрій Богданов (Павло Оріховський 67)
Попередження: Олабіран Блессинг Муіва (Беніто) 22, Джео Екра 50, Джео Екра 56, Руслан Бабенко 59, Тадеус Нкенг 65, Артем Кичак 84 - Микола Золотов 42, Денис Антюх 78
Вилучення: Джео Екра 56
Нагадаємо, Зоря без проблем перемогла Інгулець.