Джерело - Чемпіон.
У матчі 21-го туру української Прем’єр-Ліги львівський Рух переграв Минай.
Рух - Минай 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 66 Кухарук, 2:0 - 83 Кондраков (пен)
Рух: Олександр Бандура, Роман Гагун, Валерій Федорчук, Мар'ян Мисик, Ярослав Мартинюк, Данило Кондраков, Богдан Бойчук, Максим Білий, Мілош Стаменкович, Андрій Борячук (Юрій Климчук 46), Андрій Кухарук (Роман Карасюк 87)
ФК Минай: Андрій Попович, Тарас Саків, Олександр Петрусенко, Анатолій Нурієв, Антон Шиндер (Угочукву Огбонная 78), Василь Пиняшко (Рустам Ахмедзаде 62), Шеммі Маємбе, Андрій Ткачук, Денис Кожанов (Артем Мілевський 78), Міслав Матіч, Максим Лопирьонок (Сіака Багайоко 23)
Попередження: Валерій Федорчук 38, Данило Кондраков 56 - Антон Шиндер 41, Сіака Багайоко 61, Артем Мілевський 90+2, Сіака Багайоко 90+3
Вилучення: Сіака Багайоко 90+3
Нагадаємо, Зоря без проблем перемогла Інгулець.