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Рух вдома переміг Минай у 21 турі УПЛ

Сьогодні 18:49 1996 0
Голи Кухарука та Кондракова принесли перемогу львівській команді
Рух вдома переміг Минай у 21 турі УПЛ
#Рух, #Минай

Джерело - Чемпіон.

У матчі 21-го туру української Прем’єр-Ліги львівський Рух приймав Минай.

Львівська команда святкувала перемогу - 2:0. Голи Кухарука та Кондракова принесли перемогу Руху.

Чемпіонат України - Прем’єр-Ліга
21 тур, 11 квітня

Рух - Минай 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 66 Кухарук, 2:0 - 83 Кондраков (пен)

Рух: Олександр Бандура, Роман Гагун, Валерій Федорчук, Мар'ян Мисик, Ярослав Мартинюк, Данило Кондраков, Богдан Бойчук, Максим Білий, Мілош Стаменкович, Андрій Борячук (Юрій Климчук 46), Андрій Кухарук (Роман Карасюк 87)

ФК Минай: Андрій Попович, Тарас Саків, Олександр Петрусенко, Анатолій Нурієв, Антон Шиндер (Угочукву Огбонная 78), Василь Пиняшко (Рустам Ахмедзаде 62), Шеммі Маємбе, Андрій Ткачук, Денис Кожанов (Артем Мілевський 78), Міслав Матіч, Максим Лопирьонок (Сіака Багайоко 23)

Попередження: Валерій Федорчук 38, Данило Кондраков 56 - Антон Шиндер 41, Сіака Багайоко 61, Артем Мілевський 90+2, Сіака Багайоко 90+3

Вилучення: Сіака Багайоко 90+3

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