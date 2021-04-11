 Ворскла - Львів 2:1: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
Реал переміг Барселону та очолив Ла-Лігу
Вчора 23:53 1308
Ворскла мінімально перемогла Львів у 21 турі УПЛ
Сьогодні 15:55 1090
Зоря без проблем перемогла Інгулець у 21 турі УПЛ
Сьогодні 15:50 443
Російського ексчемпіона світу не пустили в Україну
Сьогодні 12:14 1633
Реал Мадрид - Барселона 2:1. Як це було
Вчора 23:52 12638
Десна розгромила Олександрію у 21 турі УПЛ
Вчора 21:20 5079 1
Сидорчук забив шикарний гол у ворота Дніпро-1
Вчора 19:48 1838
Чумак виграв золото чемпіонату Європи у Москві
Вчора 19:41 1632
Динамо розібралося з Дніпро-1 у 21 турі УПЛ
Вчора 18:53 1079
Шахтар розгромив Маріуполь у 21 турі УПЛ
Вчора 15:48 6005 2
Блоги
Відео дня. Український боксер жорстким нокаутом у першому раунді дебютував у професіоналах
Відео дня. Український боксер жорстким нокаутом у першому раунді дебютував у професіоналах Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:53 613
Клуб Другої ліги забив шалений гол з центру поля
Клуб Другої ліги забив шалений гол з центру поля Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:04 519
Безус оформив дубль у матчі проти Шарлеруа
Безус оформив дубль у матчі проти Шарлеруа Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:05 434
Українець прокоментував свою перемогу на чемпіонаті Європи скандальною російською піснею
Українець прокоментував свою перемогу на чемпіонаті Європи скандальною російською піснею Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:00 1216
Гімн України в Москві. Чумак виграв чемпіонат Європи
Гімн України в Москві. Чумак виграв чемпіонат Європи Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:54 648
Ірина Морозюк змушена була видалити вульгарне відео з Instagram через цькування
Ірина Морозюк змушена була видалити вульгарне відео з Instagram через цькування Андрій Твердохліб
Вчора 19:55 2520
Сидорчук забив шикарний гол у ворота Дніпро-1
Сидорчук забив шикарний гол у ворота Дніпро-1 Андрій Твердохліб
Вчора 19:48 1838
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова Андрій Твердохліб
Вчора 16:17 4156
Фанати румунського Динамо підтримали команду з повітряної кулі
Фанати румунського Динамо підтримали команду з повітряної кулі Андрій Твердохліб
Вчора 14:11 562
Відео дня. Аргентинський захисник забив феноменальний гол бісіклетою
Відео дня. Аргентинський захисник забив феноменальний гол бісіклетою Андрій Твердохліб
Вчора 13:34 1221
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:25 Футбол Інтер - Кальярі 1:0. Огляд матчу 105
17:11 Баскетбол Тернопіль вдома здолав Миколаїв у Суперлізі 126
16:57 Футбол Вільярреал програв Осасуні у 30 турі Ла-Ліги 162
16:41 Футбол Ворскла - Львів 2:1. Огляд матчу 250
16:26 Футбол Зоря - Інгулець 2:0. Огляд матчу 300
16:09 Футбол Бернлі вдома програв Ньюкаслу у 31 турі АПЛ 391
15:55 Футбол Ворскла мінімально перемогла Львів у 21 турі УПЛ 1090
15:50 Футбол Зоря без проблем перемогла Інгулець у 21 турі УПЛ 443
15:38 Футбол Карпати стали амбасадором вакцинації від COVID-19 501
15:27 Футбол Інтер переграв Кальярі в 30 турі Серії А 407
15:13 Бокс Арум: Сміт - Бетербієв - це той бій, який ми хочемо влаштувати 661
14:55 Футбол ПСЖ контактував з агентами Салаха 543
14:53 Блог Відео дня. Український боксер жорстким нокаутом у першому раунді дебютував у професіоналах 625
14:40 Футбол Реал Мадрид – Барселона 2:1. Огляд матчу 817
14:26 Футбол Ліверпуль - Реал: онлайн-трансляція 549
14:12 Футбол Минай спростував інформацію про відхід Мілевського 674
14:04 Блог Клуб Другої ліги забив шалений гол з центру поля 527
13:54 Футбол Крістал Пелес - Челсі 1:4. Огляд матчу 531
13:38 Футбол Гладкий та Громов у стартовому складі Зорі на матч з Інгульцем 728
13:24 RunNews Чепнгетіч встановила світовий рекорд в напівмарафоні 766
13:12 Футбол Тілль та Луізао в основі Ворскли на матч з Львовом 743
12:53 Футбол Манчестер Юнайтед - Гранада: Де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги Європи 641
12:39 Футбол Реал вперше за 43 роки переміг Барселону 3 матчі поспіль 1055
12:21 Футбол Ліверпуль – Астон Вілла 2:1. Огляд матчу 810
12:14 Бокс Російського ексчемпіона світу не пустили в Україну 1633

Ворскла - Львів 2:1. Огляд матчу

Сьогодні 16:41 250 0
Полтавська команда продовжує боротьбу за зону єврокубків
Ворскла - Львів 2:1. Огляд матчу
#Ворскла, #Львів

Джерело - Чемпіон.

Ворскла переграла Львів у рамках 21 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
21 тур, 11 квітня

Ворскла - Львів 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Кане, 2:0 - 50 Кулач, 2:1 - 72 Довгий

Ворскла: Різник, Яворський, Чеснаков, Якубу(Сапай 90+3), Пердута, Скляр, Луізао(Альюн 46), Тілль, Кане(Челядін 82), Степанюк, Кулач(Кравчук 90+4)

Львів: Ільющенков, Нич, Брікнер(Довгий 61), Бусько(Лобай 82), Грисьо(Сабіно 82), Семенів, Романчук, Якімець, Альваро(Ренан 61), Чір'як, Махмутовіч

Жовті картки: Махмутовіч(8), Якубу(14), Чір'як(27), Грисьо(28), Кане(32), Скляр(90)

Нагадаємо, Зоря без проблем перемогла Інгулець.

Коментарі ()