Мілевський покине Минай влітку

Джерело - Чемпіон.
Минай припинить співпрацю з українським нападником Артемом Мілевським.
Про це повідомляє Спортивка.
Контракт був підписаний на 1,5 роки, але буде розірваний цього літа.
Минай розчарований у можливостях 36-річного футболіста.
Не виправдав сподівань. "Минай" нарешті усвідомив, що з Мілевським "каші не звариш", і вирішив попрощатися з ним уже влітку. Хоча контракт підписували на півтора роки... https://t.co/Rii1DNZJJA— Спортивка (@Sportyvka) April 10, 2021
Нагадаємо, Минай продовжив контракт з основним форвардом.