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Мілевський покине Минай влітку

Сьогодні 09:41 865 0
Контракт був підписаний на 1,5 роки, але буде розірваний цього літа
Мілевський покине Минай влітку
#Минай, #Мілевський

Джерело - Чемпіон.

Минай припинить співпрацю з українським нападником Артемом Мілевським.

Про це повідомляє Спортивка.

Контракт був підписаний на 1,5 роки, але буде розірваний цього літа.

Минай розчарований у можливостях 36-річного футболіста.

Нагадаємо, Минай продовжив контракт з основним форвардом.

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