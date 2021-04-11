Мілевський покине Минай влітку

Контракт був підписаний на 1,5 роки, але буде розірваний цього літа

Джерело - Чемпіон.

Минай припинить співпрацю з українським нападником Артемом Мілевським.

Про це повідомляє Спортивка.

Контракт був підписаний на 1,5 роки, але буде розірваний цього літа.

Минай розчарований у можливостях 36-річного футболіста.

Не виправдав сподівань. "Минай" нарешті усвідомив, що з Мілевським "каші не звариш", і вирішив попрощатися з ним уже влітку. Хоча контракт підписували на півтора роки... https://t.co/Rii1DNZJJA — Спортивка (@Sportyvka) April 10, 2021

Нагадаємо, Минай продовжив контракт з основним форвардом.