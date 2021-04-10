Десна - Олександрія 4:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Десна у 21 турі УПЛ вдома обіграла Олександрію.
Чемпіонат України - УПЛ
21 тур, 10 квітня
Десна - Олександрія 4:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 29 Ковалець, 1:1 - 33 Імереков, 2:1 - 54 Тотовицький, 3:1 - 78 Гуцуляк, 4:1 - 90+2 Тотовицький
Десна: Литовка, Сухоцький, Тамм, Імереков, Конопля, Гуцуляк, Домбровський, Огиря, Калітвінцев (Гітченко, 86), Тотовицький, Безбородько (Картушов, 75).
Олександрія: Паньків, Вантух, Дубра, Бондаренко, Лучкевич, Ковалец (Стецьков, 63), Банада, Бухал (Гречишкін, 75), Третьяков (Глоба, 87), Сітало, Шастал (Устименко, 75)
Попередження: Конопля, 49, Безбородько, 58, Огиря, 81
Нагадаємо, Шахтар розгромив Маріуполь у 21 турі УПЛ.