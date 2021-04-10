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Десна - Олександрія 4:1. Огляд матчу

Вчора 23:08 220 0
Огляд матчу Десна - Олександрія
Десна - Олександрія 4:1. Огляд матчу
#Десна, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Десна у 21 турі УПЛ вдома обіграла Олександрію.

Чемпіонат України - УПЛ
21 тур, 10 квітня

Десна - Олександрія 4:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 29 Ковалець, 1:1 - 33 Імереков, 2:1 - 54 Тотовицький, 3:1 - 78 Гуцуляк, 4:1 - 90+2 Тотовицький

Десна: Литовка, Сухоцький, Тамм, Імереков, Конопля, Гуцуляк, Домбровський, Огиря, Калітвінцев (Гітченко, 86), Тотовицький, Безбородько (Картушов, 75).

Олександрія: Паньків, Вантух, Дубра, Бондаренко, Лучкевич, Ковалец (Стецьков, 63), Банада, Бухал (Гречишкін, 75), Третьяков (Глоба, 87), Сітало, Шастал (Устименко, 75)

Попередження: Конопля, 49, Безбородько, 58, Огиря, 81

Нагадаємо, Шахтар розгромив Маріуполь у 21 турі УПЛ.

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