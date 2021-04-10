Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич пояснив поразку від Шахтаря у 21 турі УПЛ.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Чого забракло, аби відібрати очки в Шахтаря? Майстерності в атакувальній лінії. Звичайно, молодим хлопцям, які нам допомагали, ще слід працювати над собою, щоб мати змогу конкурувати з такою серйозною командою, як Шахтар.

Дії футболістів в обороні? 30–35 хвилин ми витримали. Наші центральні захисники, в принципі, є гравцями основного складу, і вони непогано діяли. Але щоб вдало оборонятися, потрібна була гарна лінія півзахисту. Однак я жодним поганим словом не хочу в чомусь звинуватити молодих хлопців, які працювали, докладали зусиль. Для таких серйозних матчів, насиченої та цільної гри, яку демонструє суперник, потрібні досвід і кваліфікація", - відзначив Маркевич.