Каштру: Керівництво Шахтаря вирішує питання Тайсона

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру відреагував на інформацію, що Тайсон більше не зіграє за гірників.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Тайсон більше не зіграє за Шахтар і залишить клуб? Немає жодних коментарів, щоб їх давати. Це певна ситуація, яка зараз обговорюється адміністрацією клубу.

Керівництво вирішує питання такого плану разом з головою клубу – президентом. Тому всі рішення, що буде ухвалено стосовно цієї теми, для клубу на краще", - відзначив Каштру.