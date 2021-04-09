В АПЛ вшанують пам'ять померлого принца Філіпа

Герцог Единбурзький помер сьогодні, 9 квітня.

Керівництво англійської Прем'єр-ліги ухвалило рішення про вшанування пам'яті принца Філіпа.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Всі поєдинки 31-го туру АПЛ розпочнуться із хвилини мовчання. Також заплановано, що футболісти вийдуть на матчі з чорними пов'язками на рукавах.

Нагадаємо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя у віці 99 років. Смерть застала герцога Единбурзького у Віндзорському замку, її причину у Букінгемському палаці не називають, але відомо, що останнім часом Філіп перебував на лікуванні та переніс операцію на серці. У червні йому б виповнилось 100 років.