Лунін у заявці Реала на матч проти Барселони

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Реала Зінедін Зідан назвав футболістів, які можуть зіграти проти Барселони у 30 турі Ла-Ліги.
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У заявку потрапило 19 гравців:
Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Дієго Альтубе;
Захисники: Едер Мілітан, Начо, Марсело, Альваро Одріосола, Ферлан Менді;
Півзахисники: Тоні Кроос, Лука Модріч, Каземіро, Федеріко Вальверде, Іско;
Нападники: Карім Бензема, Марко Асенсіо, Лукас Васкес, Вінісіус, Маріано Діас, Родріго.
Нагадаємо, Реал розібрався з Ліверпулем у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.