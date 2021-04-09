Лунін у заявці Реала на матч проти Барселони

Стала відома заявка Реала на матч проти Барселони

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан назвав футболістів, які можуть зіграти проти Барселони у 30 турі Ла-Ліги.

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У заявку потрапило 19 гравців:

Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Дієго Альтубе;

Захисники: Едер Мілітан, Начо, Марсело, Альваро Одріосола, Ферлан Менді;

Півзахисники: Тоні Кроос, Лука Модріч, Каземіро, Федеріко Вальверде, Іско;

Нападники: Карім Бензема, Марко Асенсіо, Лукас Васкес, Вінісіус, Маріано Діас, Родріго.

Нагадаємо, Реал розібрався з Ліверпулем у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.