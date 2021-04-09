Мбаппе остаточно відмовив ПСЖ

Джерело - Чемпіон.
Нападник французького ПСЖ Кіліан Мбаппе не хоче продовжувати контракту з клубом і влітку збирається покинути Париж.
Про це повідомляє Cuatro.
Нападник відхилив усі пропозиції Парі Сен-Жермен про нову угоду.
Чинний контракт закінчується влітку 2022 року.
Мбаппе розглядає можливість переїзду в Іспанію. Президент Реалу Флорентіно Перес не проти цього літа підписати контракт із французом, щоб підсилити склад.
Цього сезону 22-річний нападник провів за ПСЖ 26 матчів у чемпіонаті Франції, забив 20 голів і віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, ПСЖ на виїзді переграв Баварію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.