Мбаппе остаточно відмовив ПСЖ

Чинний контракт закінчується влітку 2022 року

Джерело - Чемпіон.

Нападник французького ПСЖ Кіліан Мбаппе не хоче продовжувати контракту з клубом і влітку збирається покинути Париж.

Про це повідомляє Cuatro.

Нападник відхилив усі пропозиції Парі Сен-Жермен про нову угоду.

Чинний контракт закінчується влітку 2022 року.

Мбаппе розглядає можливість переїзду в Іспанію. Президент Реалу Флорентіно Перес не проти цього літа підписати контракт із французом, щоб підсилити склад.

Цього сезону 22-річний нападник провів за ПСЖ 26 матчів у чемпіонаті Франції, забив 20 голів і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, ПСЖ на виїзді переграв Баварію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.