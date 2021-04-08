Михайліченко виділив своє завдання в Андерлехті

Захисник Андерлехт Богдан Михайліченко розраховує закріпитися в основі ТОП-клубу Бельгії.

Про це розповів сам футболіст.

"Мені подобаються чемпіонати Італії та Англії. Італійський футбол знову піднімається, в тому числі наші хлопці там грають. Повернутися в Динамо? Життя покаже, не замислювався. Зараз я в Андерлехті, і я докладу максимум зусиль, щоб тут залишитися і вигравати трофеї.

Може, повернуся колись в Україну, не знаю. Я зараз перебуваю в ТОП-команді, і моє завдання тут взяти чемпіонат і Кубок", - сказав Михайліченко.