Піке ризикує пропустити матч проти Реала

Жерард Піке може пропустити матч проти Реала

Захисник Барселони Жерард Піке може не зіграти проти мадридського Реала у матчі 30 туру Ла-Ліги.

Про це повідомляє AS.

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У Піке спостерігаються проблеми з колінним суглобом. Захисник провів лише одне тренування в загальній групі за останній місяць, і поки незрозуміло, чи зможе він взяти участь в майбутньому Ель Класіко.

Нагадаємо, що Піке отримав травму коліна в матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії проти Севільї (3:0), який відбувся на початку березня. Після цього він на поле не виходив.

Матч Реал - Барселона відбудеться в суботу, 10 квітня. Початок зустрічі о 22:00.

Нагадаємо, Реал розібрався з Ліверпулем у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.