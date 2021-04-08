Збірна України не зможе прийняти Північну Ірландію у Києві

Матч відбудеться в іншому місті

Товариський матч з Північною Ірландією в рамках підготовки збірної України до Євро-2020 не відбудеться у Києві.

Про це розповів пресаташе "синьо-жовтих" Олександр Гливинський.

Перед стартом чемпіонату Європи збірна України планує провести три спаринги у рамках підготовки до європейської першості.

Суперниками команди Андрія Шевченка будуть: Бахрейн (23 травня), Північна Ірландія (3 червня) та Кіпр (7 червня). Всі три матчі пройдуть в Україні.

Україна не зможе зіграти з Північною Ірландією у Києві через заміну газону на НСК Олімпійський. Наразі розглядають три варіанти – Харків, Дніпро та Львів.