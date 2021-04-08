ПСЖ продемонстрував ефективну реалізацію своїх моментів у матчі проти Баварії в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів півзахисник німецького клубу Кінгслі Коман.

"ПСЖ був вкрай ефективний в реалізації своїх гольових моментів, чого не можна було сказати про нас. Ми грали непогано, але допустили занадто багато помилок в обороні. На такому рівні подібне ніхто не прощає.

Однак, ми надалі впевнені у своєму проході в наступний раунд, а перша гра лише показує, що у нас є можливості для цього. Все, що ми не змогли забити сьогодні, постараємося зробити в матчі-відповіді. Думаю, що нам це вдасться зробити.

Пропустити три голи на своєму полі - такому не можна знайти виправдань, тому будемо компенсувати відмінною грою на виїзді.

Мбаппе? Це - топ-рівень сучасного футболу, сьогодні він був суперефективним. Однак, і з ним ми зможемо впоратися, якщо збережемо рівень мотивації. Дуже болюча поразка, але ще є всі шанси для того, щоб все виправити", - відзначив Коман.