Вест Гем хоче викупити конкурента Ярмоленка у Манчестер Юнайтед

Молотобійці хочуть підписати Лінгарда

Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард може залишитися в складі Вест Гема на постійній основі.

Про це повідомляє The Telegraph.

Лондонці планують викупити контракт 28-річного гравця, який після переходу в стан молотобійців в січні, став справжнім лідером команди.

Орендна угода Лінгарда з Вест Гемом розрахована до кінця сезону. Transfermarkt оцінює гравця в 15 мільйонів євро.

З моменту переходу в Вест Гем Лінгард зіграв 8 матчів в АПЛ, в яких забив 6 голів і віддав три гольові передачі.

Раніше, Вест Гем у результативному матчі переміг Вулвергемптон та увірвався у ТОП-4 АПЛ.